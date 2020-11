Tiro a segno, Italia: nasce il “Regolamento squadra nazionale”

Per certi versi, l’inizio di una nuova era: nasce, all’interno dell’Unione Italiana Tiro a Segno, il “Regolamento squadra nazionale”. Un codice di norme e comportamenti che i membri delle formazioni azzurre, a tutti i livelli, dovranno adottare quando rappresenteranno l’Italia del tiro a segno nelle gare di stampo internazionale.

Ecco quello che è stato riportato nel comunicato UITS, in merito a questo importante documento che caratterizzerà il domani della nazionale:

Il Commissario Straordinario UITS (Igino Rugiero, ndr), anche a seguito degli incontri avuti con gli atleti della nazionale di tiro a segno senior, juniores e Paralimpica, ha ravvisato l’esigenza di redigere un Regolamento ufficiale della UITS relativo alle norme e ai comportamenti da adottare da parte degli atleti e dello staff tecnico sottolineando la condotta da tenere in ambito nazionale ed internazionale ed allo stesso tempo che potesse tutelare e garantire la UITS da eventuali conseguenze spiacevoli determinate da comportamenti non consentiti. Il documento in argomento, deliberato in data odierna, è stato redatto dal commissario straordinario unitamente al segretario generale, al Direttore Tecnico Valentina Turisini e all’ufficio sportivo e riguarda tematiche di particolare rilevanza come i diritti ed i doveri dell’atleta e dei membri dello staff, la normativa antidoping, il codice di comportamento sportivo e molti altri punti degni di interesse.

Foto: UITS