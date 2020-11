Thiem-Tsitsipas oggi: orario, tv, programma, streaming ATP Finals

Sarà il match d’apertura delle ATP Finals che partono oggi per l’ultima volta a Londra, prima del trasferimento di durata quinquennale a Torino. Ed è anche l’ultimo match, la finale, che si era giocato lo scorso anno: si ritrovano, nella stessa O2 Arena, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas.

L’anno scorso fu il greco a vincere al tie-break del terzo set, ed è stato proprio quello l’ultimo confronto tra i due, che da un anno non dividono il campo dopo averlo fatto per sette volte tra 2018 e 2019 (quattro successi a tre per l’austriaco). Per quanto importante, alla luce dell’equilibrio che c’è nel girone chiamato, peraltro, London 2020, questo potrebbe non essere neppure un match decisivo ai fini della qualificazione per la semifinale, anche se rimane evidente l’importanza che riveste per poter partire col piede giusto. Thiem incassa la quinta presenza consecutiva alle Finals, mentre per Tsitsipas si tratta della seconda. Quest’anno un titolo a testa: US Open per l’austriaco, Marsiglia per il greco (semifinalista al Roland Garros).

Il match tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas si terrà oggi alle ore 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

THIEM-TSITSIPAS, ATP FINALS 2020: PROGRAMMA

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 15:00 Dominic Thiem (AUT) (3)-Stefanos Tsitsipas (GRE) (6)

THIEM-TSITSIPAS, ATP FINALS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse