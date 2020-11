Italia-Polonia oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni Nations League 2021

Oggi domenica 15 novembre (ore 20.45) si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2020-2021 di calcio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del gruppo 1: si tratta di un incontro decisivo per la classifica generale di questo raggruppamento e per la qualificazione alla Final Four di questa competizione organizzata dalla UEFA. Soltanto la vincitrice del girone passerà il turno e la contesa di stasera è un vero e proprio scontro diretto: la Polonia si trova in testa alla graduatoria con 7 punti all’attivo, l’Italia insegue a 6 punti, l’Olanda è terza con 5 e incrocerà la Bosnia Erzegovina ferma a 2.

Gli azzurri devono vincere per avvicinarsi all’obiettivo (poi mercoledì l’ultima partita contro la Bosnia) e non possono assolutamente perdere se vogliono rimanere ancora in corsa. Si tratta comunque di una situazione difficile perché la nostra Nazionale deve fare i conti con una serie importanti di assenze dovute all’emergenza sanitaria. Il CT Roberto Mancini, anch’egli alle prese col Coronavirus e assente (in panchina ci sarà Alberico Evani), dovrebbe puntare sul 4-3-3. Tridente offensivo con Bernardeschi, Belotti e Insigne; chiavi del centrocampo affidate a Jorginho, affiancato da Barella e Locatelli; Florenzi ed Emerson sulle fasce, Acerbi al centro della difesa e non sarà affiancato da Bonucci davanti a Donnarumma. La Polonia punterà tantissimo sul bomber Lewandowski, alle cui spalle dovrebbero agire Jozwiak, Klich, Grosicki.

Loading...

Loading...

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-POLONIA, NATIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 15 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA, NATIONS LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA, NATIONS LEAGUE:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse