Nadal-Rublev oggi: orario, tv, programma, streaming ATP Finals

Esordio alle ATP Finals per Rafael Nadal, che alla sua decima partecipazione vuole partire bene contro uno degli avversari più complicati del circuito in questo momento, il russo Andrey Rublev, 40 vittorie e 8 sconfitte nel 2020.

Entrato per la prima volta all’interno dei top ten, Rublev in quest’annata ridotta non si è praticamente mai fermato, vincendo cinque tornei, di cui tre ATP 500 e altri due all’inizio dell’anno prima che il Covid-19 fermasse tutto per mesi. Nadal, però, ha trovato il modo di prendersi l’enorme soddisfazione del tredicesimo Roland Garros: un record che sarà quasi impossibile da battere per livello di dominio esistente fin dal 2005 sulla terra rossa. Con quel trionfo è arrivato a quota 20 Slam in carriera, raggiungendo Roger Federer. Le Finals, però, non le ha mai vinte, e in varie occasioni non le ha giocate per le più differenti ragioni (infatti ha partecipato 10 volte, ma le qualificazioni sono 16). Rimane, pertanto, uno dei pochissimi trofei che gli manca.

Il match tra Rafael Nadal e Andrey Rublev si terrà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

NADAL-RUBLEV, ATP FINALS 2020: PROGRAMMA

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 21:00 Rafael Nadal (ESP) (2)-Andrey Rublev (RUS) (7)

NADAL-RUBLEV, ATP FINALS 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse