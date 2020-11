Tennis, Vincenzo Spadafora sulle ATP Finals 2021 a Torino: “Saranno un’eccezionale occasione per la ripartenza dell’Italia”

“Le ATP Finals apriranno una stagione di grande sport internazionale nel nostro Paese. Un’eccezionale occasione per la ripartenza dell’Italia che daranno a Torino e al Piemonte un posto speciale nel cuore degli appassionati del tennis in tutto il mondo“.

Con queste parole si è espresso il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a commento del passaggio di testimone da Londra a Torino delle Atp Finals. La manifestazione di fine anno del tennis, infatti, sarà in territorio italiano dall’anno prossimo e questo chiaramente vuol dare un’ulteriore scossa a tutto il movimento tennistico italiano, in salute soprattutto nel settore maschile grazie ai riscontri eccellenti di Jannik Sinner e di un gruppo di giocatori che si spinge l’uno con l’altro. “Il grande lavoro di squadra di Fit, Città di Torino e Regione Piemonte, col sostegno del Governo ha reso possibile questo importante risultato“, ha chiosato Spadafora.

Foto: LaPresse