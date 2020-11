Tennis, rivoluzione WTA: i tornei avranno denominazione 1000, 500, 250 e 125

La WTA sta per compiere un passo importante di avvicinamento al circuito ATP. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità sul cambiamento della denominazione dei tornei del circuito femminile che saranno: 1000, 500, 250 e 125. I nomi, però, non saranno strettamente legati al numero di punti assegnati o al montepremi.

La data per la nascita dei WTA 1000, WTA 500, WTA 250 e WTA 125 dovrebbe essere quella del prossimo 2 dicembre. Dovrebbero far parte della categoria 1000 i quattro premier obbligatori, ovvero Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino, e i cinque Premier 5: Doha / Dubai, Roma, Canada, Cincinnati e Wuhan. La Premier sarebbe la nuova 500 mentre i WTA International passerebbero a 250 e la WTA 125K sarebbe la WTA 125.

Pare che in seno all’associazione di tennis femminile vi fosse una discussione in atto proprio per cercare di dare una denominazione diversa e più pregnante delle manifestazioni sportive. Non resta che attendere, quindi, qualche giorno per scoprire se dal prossimo anno la WTA avrà un nuovo volto.

