Tennis, Ranking ATP (23 novembre): Djokovic resta saldamente in vetta. Medvedev avvicina Thiem. Berrettini 10° e Sinner 37°

Come ogni inizio settimana è il momento di fare il punto sul ranking ATP. La settimana appena trascorsa è stata dedicata principalmente alle attesissime Finals 2020 di Londra che non hanno mancato di regalare sorprese. A trionfare è stato il russo Daniil Medvedev che in finale ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem. Eliminati in semifinale Novak Djokovic e Rafael Nadal che restano saldamente nelle prime due posizioni della classifica mondiale.

Il russo avvicina sensibilmente le prime tre posizioni del ranking, grazie ai 1500 punti conquistati. Nessuno stravolgimento quindi nella top-10 con Roger Federer che nonostante l’assenza conserva la quinta piazza, seguito da Stefanos Tsitsipas 6°, Alexander Zverev 7°, Andrey Rublev 8° e Diego Schwartzman 9°. Decima posizione in graduatoria per il migliore degli azzurri ovvero Matteo Berrettini.

Top 10 ATP (Ranking al 23.11.2020)

1 Novak Djokovic (Serbia) 12230

2 Rafael Nadal (Spagna) 10250

3 Dominic Thiem (Austria) 9925

4 Daniil Medvedev (Russia) 8470

5 Roger Federer (Svizzera) 6630

6 Alexander Zverev (Germania) 6125

7 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5725

8 Andrey Rublev (Russia) 4119

9 Diego Schwartzman (Argentina) 3455

10 Matteo Berrettini (Italia) 3075

Per quanto riguarda i tennisti italiani, come detto, il migliore al momento è l’allievo di Vincenzo Santopadre. Stabile in 17ma posizione Fabio Fognini (n.17), che è alla ricerca della migliore condizione fisica per un 2021 da protagonista, dopo l’operazione alle caviglie, Lorenzo Sonego (n.33), Jannik Sinner (n.37), Stefano Travaglia (n.74), Salvatore Caruso (n.76), Marco Cecchinato (n.80) e Gianluca Mager (n.99).

Italiani nei 100 (Ranking al 23.11.2020)

10 Matteo Berrettini 3075

17 Fabio Fognini 2400

33 Lorenzo Sonego 1568

37 Jannik Sinner 1444

74 Stefano Travaglia 869

76 Salvatore Caruso 843

80 Marco Cecchinato 828

99 Gianluca Mager 725

