Tennis, Rafael Nadal: “1000 vittorie in carriera? È un numero speciale. Sono diventato vecchio…”

Rafael Nadal ha conquistato la sua vittoria numero 1000 da professionista nella serata di ieri, sconfiggendo il connazionale Feliciano Lopez al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il fuoriclasse spagnolo ha scritto un pezzetto di storia, perché prima di lui soltanto altri tre tennisti erano riusciti a raggiungere questo traguardo di assoluto prestigio. Il mancino di Manacor, reduce dal 13mo sigillo al Roland Garros e attuale numero 2 del ranking ATP, spera di imporsi sul cemento indoor della capitale francese, dove non ha mai conquistato il trofeo.

Rafael Nadal ha commentato questo traguardo: “Questo significa anche che sono diventato vecchio e che ho giocato bene per molto tempo nella mia carriera. Questa cosa mi rende ovviamente molto felice. Non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto: è un numero molto speciale“. Il 34enne ha poi concluso: “Su questa superficie posso giocare bene. Ho giocato ad alto livello l’anno scorso in Coppa Davis, ma ho bisogno di più tempo per adattarmi e di solito sono stanco in questa fase di stagione“.

Foto: Lapresse