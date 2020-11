Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Rafael Nadal, 1000 vittorie in carriera con il successo su Feliciano Lopez

Grazie al successo su Feliciano Lopez all’esordio nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, Rafael Nadal ha conquistato la sua vittoria numero 1000 in carriera, un traguardo che soltanto in tre prima di lui sono riusciti a raggiungere, e che dunque lo pone con un altro piede all’interno della storia del tennis, nella quale lui per varie ragioni (prima fra tutte quella legata ai 13 Roland Garros) già è.

A precederlo nel novero dei plurivincitori di match in carriera, all’interno dell’Era Open, sono solo in tre: Jimmy Connors, a quota 1274, Roger Federer, con 1242, e Ivan Lendl, che ne ha conquistate 1068. E dal momento che tanto Federer quanto Nadal sono ancora in attività, le cose potrebbero ancora cambiare: allo svizzero basterebbe una buona stagione 2021 per diventare il più vincente, in termini di numeri, mentre per quanto riguarda lo spagnolo la prospettiva di sorpassare Lendl non è utopistica, se continuerà a giocare almeno per altre due o tre stagioni.

Curiosamente, Nadal ha ottenuto la millesima vittoria là dove il torneo non l’ha ancora mai conquistato, pur nella città che l’ha reso famoso, ma sulla terra rossa. Per lui si sono peraltro aperte da poco le porte delle 800 settimane consecutive nei primi 50 del mondo: tradotto in anni, sono più di 15, dal momento che il conteggio parte dal 24 gennaio 2005. Poco meno di sei mesi prima di vincere il suo primo Roland Garros.

Il prossimo obiettivo, per il mancino di Manacor, sarà proprio quello di conquistare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, che mai è riuscito a vincere, arrivando al massimo in finale (come accadde nel 2007, quando fu un David Nalbandian in stato di grazia a batterlo). Le ATP Finals sono l’altro suo obiettivo, dal momento che anche in questo caso più volte ha raggiunto l’ultimo atto senza mai riuscire a vincere quello che, un tempo, era chiamato semplicemente “il Masters”.

