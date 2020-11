Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: il ritorno di Berrettini, Sonego cerca conferme. In campo Tsitsipas e Raonic

Il ritorno in campo di Matteo Berrettini ed un Lorenzo Sonego a caccia di conferme dopo Vienna. Sono questi i due temi principali della giornata azzurra al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista romano, che ha ancora qualche piccola speranza di partecipare alle ATP Finals rientra sul circuito dopo un mese di assenza (sconfitta da Altmaier nel terzo turno del Roland Garros) e lo fa contro l’americano Marcos Giron. Un esordio sulla carta semplice per Berrettini, che ha usufruito di un bye al primo turno e punta a centrare un posto negli ottavi di finale.

Una settimana da sogno è quella che ha appena vissuto Lorenzo Sonego. La prima finale in un ATP 500 della carriera e la vittoria su Novak Djokovic sono i principali ricordi di un torneo di Vienna che ha lanciato il tennista piemontese. Il nativo di Torino cerca conferme sul cemento parigino e comincia la sua avventura dall’insidioso kazako Alexander Bublik.

Molto interessante la sfida tra Stefanos Tsitsipas ed il francese Ugo Humbert, con il giovane padrone di casa che può mettere in difficoltà il greco. Dopo la vittoria nel torneo di Nur Sultan, John Millman si presenta con ambizioni anche a Parigi, ma non sarà un esordio semplice per l’australiano che affronta il serbo Miomir Kecmanovic. Attenzione anche al canadese Milos Raonic contro lo sloveno Aljaz Bedene, mentre incuriosisce molto il match tra Stan Wawrinka e Daniel Evans.

Giornata importante per la Francia. Sono tanti i transalpini a scendere in campo. Detto di Humbert, toccherà anche a Richard Gasquet (vs. Taylor Fritz), Adrian Mannarino (vs. Dusan Lajovic), Gilles Simon (vs. Tommy Paul), Pierre-Hugues Herbert (vs. Tennys Sandgren), Corentin Moutet (vs. Marin Cilic).

Foto: LaPresse