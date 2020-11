Tennis, Lorenzo Sonego e il duro lavoro paga: la finale a Vienna non un exploit, ma un percorso ben programmato

Numero 32 del mondo e la possibilità concreta di essere tra le prossime teste di serie dell’Australian Open 2021. Lorenzo Sonego, da questo lunedì, è in una nuova dimensione. L’ATP di Vienna gli ha regalato qualcosa di inatteso, specialmente perché lui da lucky loser non aveva di certo in programma il raggiungimento di una finale di un torneo 500 sul cemento e meno che mai di battere il n.1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale (il settimo azzurro a sconfiggere il n.1 del ranking nella storia).

Colpo di fortuna? Non proprio. Il percorso di Sonego parla chiaro e gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros 2020 sono un altro dato da annotare. In buona sostanza, non è il caso di parlare di “eroe della settimana”. Lorenzo sicuramente non è un talento cristallino alla Jannik Sinner o alla Lorenzo Musetti, che possono far sognare per le loro qualità, ma è un tennista con una grande dedizione e col lavoro si è costruito un gioco di un certo livello.

I miglioramenti con la risposta di rovescio sono da abbinare alle indubbie qualità con il dritto e il servizio, senza dimenticare l’abilità negli spostamenti. In buona sostanza, un tennista completo, con una testa notevole. L’aspetto mentale, specie in uno sport come quello con racchetta e pallina, è estremamente importante e anche nella finale persa contro il russo Andrey Rublev (il giocatore più in forma del circuito) l’approccio è stato quello giusto e per il nativo di Mosca non è stata una passeggiata di salute.

E così, nel giro di sette giorni, 10 posizione guadagnate nel ranking e la voglia di continuare l’ascesa a Parigi-Bercy dove ci sarà ad attenderlo il kazako Aleksandr Bublik. Ironia della sorte i due già si erano incontrati a Parigi, ma sul rosso dello Slam francese, e l’azzurro aveva avuto la meglio. L’obiettivo è quello di replicare e di accumulare altri punti importanti in chiave ranking, sperando poi che nel 2021 si possa sviluppare una stagione meno condizionata dalla pandemia.

Foto: LaPresse