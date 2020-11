Tennis, Leylah Fernandez: “Ho messo il tennis al primo posto, ora sogno di laurearmi”

La giovane Leylah Fernandez ha parlato dei suoi obiettivi nel mondo del tennis, con tutte le difficoltà per un’atleta che ha soli 18 anni, e nella sua vita privata in un lungo racconto fatto a “Behind the Racquet”. La canadese ha sottolineato quanto è complicato entrare nel circuito WTA e quanti sacrifici sono necessari per ottenere i risultati sperati.

“Ho iniziato a giocare a tennis per dirvertimento. A 10 anni ho deciso che sarei diventata una professionista. Mio padre era il mio allenatore. Non ho mai sentito la pressione di mio padre per lo sport o per qualsiasi altra cosa nella vita. Mi ha dato il via libera per prendere le mie decisioni e mi ha presentato molte attività diverse. Giocavo a baseball, calcio, pallavolo e correvo in pista. Comunque amavo il tennis e una volta capito che c’erano i Junior Grand Slam, mi sono posto l’obiettivo di vincerne uno. L’anno scorso ho raggiunto la finale dello Junior Australian Open e sono rimasto delusa per la sconfitta. Pochi mesi dopo, ho vinto lo Junior French Open e sono diventata il primo giocatore canadese a conquistare un Junior Grand Slam. Quest’anno ho iniziato a giocare nel WTA Tour“.

Il tennis al primo posto tra le priorità di Leylah Fernandez ma non solo la 18enne ha già ben chiare le idee per il futuro: “Quando ho iniziato a giocare a tennis, frequentavo la scuola normalmente. Avevo amici e insegnanti che mi sostenevano, ma viaggiavo costantemente per gareggiare. Ho perso momenti belli della mia vita con gli amici. Ho messo il mio sogno al primo posto. In futuro voglio laurearmi all’università e conseguire una laurea. Attualmente sto frequentando il programma online dell’Indiana University East. Dopo il tennis, voglio essere coinvolta in diverse iniziative imprenditoriali ed essere in grado di aiutare le aziende ad avere successo. Spero di ispirare i giovani giocatori canadesi e mostrare loro che possiamo diventare professionisti del tennis e del mondo degli affari“.

