Tennis, le ATP Finals 2020 di Londra sono confermate, ma si disputeranno a porte chiuse

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato come il Regno Unito tornerà in lock-down a partire dalla prossima settimana, tranne che per quel che riguarda le scuole, per cui anche a livello sportivo le conseguenze saranno a strascico. Nelle prossime 4 settimane, quindi, non ci saranno eventi sportivi aperti al pubblico, come succederà quindi anche alle Nitto ATP Finals di tennis di Londra. Gli organizzatori del torneo con gli otto migliori giocatori della stagione, quindi, hanno confermato che la manifestazione si terrà regolarmente dal 15 al 22 novembre, ma che si giocherà a porte chiuse, garantendo la sicurezza di tutti i tennisti.

Nella scorsa edizione il vincitore fu Stefano Tsitsipas, già qualificato per il 2020, mentre al momento assieme al greco troveremo il numero uno del mondo Novak Djokovic che ha chiuso per la sesta volta la stagione al primo posto del ranking ATP, quindi Rafael Nadal, che, strano ma vero, on ha mai vinto questo torneo, quindi Dominic Thiem, Daniil Medveved, e Alexander Zverev. In piena corsa rimangono Andrej Rublev, Diego Schwartzman e il nostro Matteo Berrettini.

Foto: Lapresse