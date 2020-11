Tennis: Jannik Sinner, dove può arrivare in classifica ATP nel 2020. A Sofia l’ingresso nei top 40 nel mirino

Il finale di stagione di Jannik Sinner sarà al più composto da due tornei: l’ATP 250 di Sofia e, ove ricevesse una wild card vicino casa propria, il Challenger di Ortisei. Quest’ultimo sarebbe quasi un modo per omaggiare la sua terra, oltre che per racimolare qualche punto di buona utilità (e non sarebbe nemmeno l’unico caso: Stan Wawrinka ha giocato Challenger in Svizzera quand’era appena fuori dalla top ten, Petra Kvitova, al femminile, ha spesso giocato a Praga anche quando incocciava con la settimana di Roma).

Per il momento Sinner, che si è ormai imposto all’attenzione internazionale con il suo 44° posto nel ranking ATP a 19 anni, un potenziale obiettivo di classifica ce l’ha: l’ingresso nei primi 40 del mondo, cosa che potrebbe ottenere ove riuscisse ad arrivare in finale in Bulgaria (obiettivo non facile, visto il tabellone competitivo), con l’aiuto di qualche combinazione a lui favorevole. In questo finale di stagione non c’è un grande spazio per i miglioramenti a salire, dato che i grandi tornei sono finiti e per i balzi di grande rilevanza ormai si deve attendere il 2021.

Una conseguenza è che, almeno agli Australian Open, sarà molto difficile vedere Sinner testa di serie, il che lo espone ancora a possibili sorteggi non proprio benevolenti, come quello capitato al Roland Garros contro il belga David Goffin, sconfitto poi con glaciale autorità al suo esordio sul Court Philippe Chatrier, coinciso con quello assoluto sulla terra rossa più famosa del mondo. Un passaggio, questo, che potrebbe essere semplicemente ritardato di poco, anche perché in molti 250 dell’inizio del prossimo anno lo status di testa di serie, anche se bassa, potrà proiettarlo verso punti sicuri e la chance di iniziare a prendere contatto con la sensazione di esserlo anche nei tornei maggiori. Magari già a cominciare dai Masters 1000 americani, che segneranno peraltro il ritorno al ranking classico, quello in cui i punti vengono anche scalati, mentre adesso vengono soltanto aggiunti (Finals a parte).

Foto: LaPresse