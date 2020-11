Tennis, Guy Forget: “Sono deluso dall’assenza di alcuni giocatori a Bercy”

Il direttore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Guy Forget, nel corso della presentazione della manifestazione ha manifestato tutto il suo dispiacere e la sua delusione per la scelta di alcuni tennisti di non prendere parte al torneo. Nel main draw mancano ben 11 tra i top-30 del ranking ATP tra i quali spiccano i nomi di Novak Djokovic, Roberto Bautista Agut e Grigor Dimitrov.

“Il torneo è porte chiuse, è certamente un fattore che ci dispiace molto, ma il torneo si disputa, quindi non va così male vista la situazione attuale a Parigi ed in Francia. Sono deluso e rattristato dal fatto che alcuni giocatori sarebbero potuti venire e così avere una grande chance per competere e giocare bene. Il torneo mette in palio 1000 punti ATP per il vincitore è uno dei nove eventi più importanti della stagione dopo gli Slam. Quindi, perché privarsi della possibilità di giocare, quando già per mesi non hanno potuto colpire una palla in un torneo del tour? Quando una carriera finisce, per motivi fisici, per ragioni di classifica, molti giocatori dicono a se stessi: Ah è stato comunque fantastico, ho avuto l’opportunità di giocare, di guadagnarmi da vivere, di guadagnare punti ATP, di regalare emozioni al pubblico. Per quei pochi giocatori che sono assenti, lo trovo un peccato. Ma gli altri diciamo grazie, e va bene così“.

Loading...

Loading...

Il direttore del Masters 1000, ovviamente, non ha fatto alcun nome ma è chiaro che le sue dichiarazioni sono riferite a quei giocatori che avrebbero potuto partecipare al torneo, dando maggiore lustro allo stesso, ma che non per problemi fisici, hanno deciso comunque di non prendere parte alla manifestazione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse