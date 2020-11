Tennis, Fabio Fognini sceglie Alberto Mancini come nuovo allenatore per il post-Barazzutti

Fabio Fognini aveva annunciato novità importanti e corpose in arrivo, ed il tennista ligure è stato rapido e di parola. Dopo la conclusione del suo rapporto con Corrado Barazzutti, infatti, il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo della scorsa stagione, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che sarà Alberto Mancini il suo nuovo allenatore. Un colpo di scena non di poco conto e che apre numerosi scenari per quel che riguarda i prossimi anni del nostro alfiere.

Sarà quindi l’argentino classe 1969 (due volte ai quarti di finale al Roland Garros) ed ex capitano della Coppa Davis per la compagine sudamericana a prendere per mano il tennista italiano numero 17 del ranking. Fabio Fognini ha postato una foto del primo allenamento svolto da questa nuova coppia a Sanremo mettendo come didascalia “Day One” un chiaro sintomo di una nuova ripartenza. All’interno dello staff, come spiega tennisitaliano.it, entra anche il nuovo preparatore atletico Alejandro Lacour. Un segnale chiaro: il campione di Arma di Taggia non ha la minima intenzione di mollare e, dopo tanti problemi fisici (tra caviglie e Covid-19), il nostro portacolori si prepara per un 2021 di nuovo da protagonista.

Foto: Lapresse