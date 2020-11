Tennis: Fabio Fognini negativo al tampone, quarantena terminata

La notizia che tutto il tennis italiano stava aspettando è finalmente arrivata: Fabio Fognini, in quarantena da oltre due settimane in Sardegna, e finalmente risultato negativo al tampone e ora, una volta ricevuta l’autorizzazione, potrà riprendere l’attività fisica e le competizioni, ammesso e non concesso che non voglia concentrarsi direttamente sulla stagione 2021.

E’ stato lo stesso tennista ligure, assieme al Canale TV della FIT, Super Tennis, ad annunciare la lieta notizia sui social. In particolare il campione azzurro, su Instagram, ha aggiunto gli hashtag ”21 giorni di quarantena” e ”restate al sicuro” per descrivere la sua situazione.

