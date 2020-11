Tennis: attesi a breve i piani di Fabio Fognini relativi alla stagione 2021

Un semplicissimo tweet lancia la rincorsa di Fabio Fognini verso la nuova stagione. A scriverlo è il padre, Fulvio, il quale annuncia, con estrema semplicità, che oggi o domani si sapranno le novità circa la stagione 2021 del taggiasco, numero 2 d’Italia e 17 del mondo.

Sarà la stagione, in buona sostanza, del riscatto di Fognini, non per crisi di risultati (che, anzi, all’inizio della stagione ci sono stati), ma per via di quanto è stata condizionante la doppia operazione alle caviglie quando si è ricominciato dopo il Covid-19. Il ligure, infatti, è apparso spesso ben lontano dalla sua abituale condizione, pur lottando senza risparmiarsi al netto delle sue possibilità del momento.

Il suo ritorno sui campi, una volta saltati gli US Open per la scelta di concentrarsi sulla terra rossa, è durato soltanto un mese, perché la positività al Covid-19, conosciuta dal vincitore del Masters 1000 di Montecarlo 2019 soltanto dopo aver giocato il doppio nell’ATP 250 di Sardegna in coppia con Lorenzo Musetti, è arrivata a fermare definitivamente il suo cammino in un anno già di suo travagliato al massimo.

Foto: LaPresse