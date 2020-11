Coppa Davis 2021, si prospetta un nuovo cambio di format: il gruppo Kosmos vuole attirare più pubblico alle Finali

I cambiamenti non sono finiti qui. Dopo la rivoluzione del 2019 infatti, Kosmos Tennis vuole ulteriormente modificare il format della Coppa Davis, ricordando “la rivoluzione” dell’anno scorso che non poche polemiche aveva suscitato soprattutto per il termine di match in orari davvero inconsueti. Competizione che quest’anno, come è noto, non si disputerà per questioni legate al Covid-19.

Il CEO del gruppo Kosmos Javier Alonso, dunque ha rivelato quali sono le intenzioni future: “Abbiamo 24 anni di lavoro davanti a noi e in collaborazione con l’ITF puntiamo a ottenere importanti risultati economici, oltre che avere più spettatori“, ha premesso Alonso.

Loading...

Loading...

Per questo l’idea è quello di un’ulteriore modifica da questo punto di vista: “Ci piacerebbe adottare un format che ci permetta di avere due weekend di torneo e di giocare solo il pomeriggio. Ci servirebbero dieci giorni di Coppa Davis per riuscirci“, ha aggiunto il manager.

Dalle parole di Alonso, quindi, si può trarre la conclusione che anche dal punto di vista del gruppo di Gerard Piqué i riscontri dell’anno scorso non siano stati sufficientemente buoni. Nel 2019, infatti, sono stati 133.000 gli spettatori che hanno seguito dal vito la competizione e gli spalti spesso risultavano vuoti, specie quando non era la Spagna in gioco. Pertanto, aspettarsi un mutamento dello spartito in merito alla strutturazione delle Finali non è così lontano dalla realtà.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse