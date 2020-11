Tennis, ATP Sofia 2020: i risultati dell’8 novembre. John Millman e Radu Albot al secondo turno

Ha preso ufficialmente il via quest’oggi l’ultimo torneo ATP che precederà le Finals di Londra. A Sofia (Bulgaria) due i match in programma, vero e proprio antipasto in vista di quel che sarà sul veloce indoor bulgaro.

Ebbene, sono da registrare i successi dell’australiano John Millman e del moldavo Radu Albot in questo day-1. L’aussie (n.38 del ranking) ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-1 la wild card Adrian Andreev (n.663 del ranking). Una partita mai in discussione, con Millman che ha fatto valere la differenza di classifica sul campo. Per lui ci sarà nel secondo round il vincente della sfida tra il solido francese Gilles Simon, proveniente dalle qualificazioni, e lo slovacco Andrej Martin (n.104 ATP).

Missione compiuta anche per Albot (n.90 del mondo) che ha avuto la meglio nel confronto con il giapponese Yuichi Sugita (n.99 del mondo) per 6-4 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Dopo un primo parziale equilibrato, il moldavo è venuto fuori alla distanza e sarà il prossimo avversario della testa di serie n.1 del torneo Denis Shapovalov. Non certo un incrocio facile per lui, al cospetto del talentuoso e imprevedibile mancino canadese.

