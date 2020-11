Tennis, ATP Finals 2021: approvato l’atto costitutivo e lo Statuto del Comitato di Torino

Daniil Medvedev ha appena conquistato il trono delle ATP Finals 2020 di Londra, ed è già tempo di passare il testimone a Torino, dove si disputeranno le ATP Finals edizione 2021 (e vi rimarranno, almeno, fino al 2025). A poche ore dalla conclusione dello splendido torneo “dei migliori” disputato presso la O2 Arena, il Consiglio comunale del capoluogo piemontese ha approvato l’atto costitutivo e lo Statuto del Comitato per le ATP Finals.

Non si tratta ancora del comitato organizzatore, ma di un soggetto senza finalità di lucro che dovrà occuparsi di coordinare e monitorare le attività di promozione della città e del Piemonte nel corso dei cinque anni dell’evento.

Soddisfatta. com’è normale che sia, la sindaca Chiara Appendino che ha auspicato: “…che il senso di unità che vedo oggi per la prima volta ci guiderà nei prossimi mesi e guiderà la prossima amministrazione comunale, perché questa è un’opportunità unica non per la sottoscritta, non per questo Consiglio, ma per la città, un’occasione irripetibile che non possiamo non massimizzare”.

La prima cittadina torinese ha ribadito all’ANSA che “questo è un evento unico che ha il vantaggio di essere pluriennale, il che permette di poter programmare le sue ricadute e l’impatto sulla filiera. Torino e l’Italia tornano al centro del tennis internazionale proprio mentre il movimento italiano sta emergendo a livello mondiale. Un connubio che rende le Atp Finals ancora di maggior interesse. Si tratta di una chance storica per la città”.

Foto: Lapresse