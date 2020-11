Tennis, ATP Finals 2020: Daniil Medvedev batte Diego Schwartzman in un match ininfluente

A Londra, in Inghilterra, per quanto riguarda le ATP Finals di tennis 2020, oggi, venerdì 20 novembre, si conclude la sesta ed ultima giornata del round robin. Nel secondo match odierno il russo Daniil Medvedev supera l’argentino Diego Schwartzman per 6-3 6-3 in un’ora e quindici minuti di gioco. Il match era ininfluente, se non per i 200 punti in palio per il ranking ATP: il russo era già in semifinale da primo del girone, mentre l’argentino era già eliminato.

Nel primo set l’argentino già nel primo game va sotto 15-40, poi deve cancellare una terza palla break. Lo strappo arriva però nel terzo gioco, quando il sudamericano si fa trascinare ai vantaggi e perde la battuta. Medvedev non concede occasione di replica all’avversario, anzi ottiene un nuovo break nel nono game per chiudere sul 6-3 dopo 38 minuti.

Nella seconda frazione l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando l’argentino va sotto 0-40 e cede alla terza occasione, anche se il russo nel quinto gioco deve annullare le uniche due palle break concesse all’avversario in tutto il match. Medvedev non concede più nulla a Schwartzman, vincendo gli ultimi dieci punti al servizio per chiudere al primo match point per il 6-3 dopo 37 minuti.

Le statistiche indicano come Medvedev esca vittorioso da un match nel quale conquista più punti dell’avversario, 65 contro 49, ma a pesare è soprattutto il tre su nove nel conto delle palle break sfruttate, mentre il sudamericano se ne procura soltanto due, che per giunta non sfrutta, non potendo così evitare la sconfitta.

Foto: LaPresse