Tennis: ATP Cup e tornei pre-Australian Open nella bolla di Melbourne

Una bolla a Melbourne per disputare l’ATP Cup 2021, i tornei ATP e WTA che sono di preparazione all’Australian Open 2021. E’ questa la grande novità riportata dal giornalista Peter Rolfe dell’Herald Sun e ripresa anche dal sito UbiTennis, secondo la quale l’organizzazione Tennis Australia è riuscita a “salvare” lo svolgimento di tutti i tornei sul territorio australiano nel mese di gennaio.

Questi gli appuntamenti del 2021, che dovrebbero svolgersi nella bolla di Melbourne:

– Seconda edizione ATP Cup

– il Canberra International, ATP Challenger e W25 in programma dal 4 al 10 gennaio

– il Brisbane International, WTA Premier in programma dal 6 al 12 gennaio

– l’Hobart International, WTA International in programma dal 9 al 16 gennaio

– l’Adelaide International, WTA Premier e ATP 250 in programma dal 10 al 16 gennaio

“La grande notizia è che ora stiamo puntando su un solo luogo, vale a dire la Victoria, perché è lì che si gioca l’Australian Open”, ha detto Craig Tiley, CEO di Tennis Australia. Lo stesso Tiley, però, aveva parlato in precedenza di svolgere il primo Slam dell’anno a porte aperte: “L’Australian Open si giocherà in un ambiente aperto, giocatori e fan potranno muoversi liberamente”.

Si attende ora l’ufficialità della creazione di questa bolla da parte di Tennis Australia, anche i tornei di Hobart e Brisbane hanno già comunicato lo spostamento della propria sede per il 2021.

Foto: LaPresse