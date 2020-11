Tennis, ATP 250 di Pune rinviato a data da destinarsi. Slitta anche il Challenger di Bangalore

C’è ancora grande incertezza nel mondo del tennis in vista del calendario 2021, che continua a subire modifiche rivelandosi di fatto in costante evoluzione. Quest’oggi l’ultima notizia riguarda il torneo ATP 250 di Pune, con la Federazione Indiana di tennis che ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il rinvio a data da destinarsi dell’evento. Il Maharashtra Open, ormai stabilmente nel calendario ATP dal 1996, si sarebbe dovuto svolgere nella prima settimana di febbraio 2021 in contemporanea con le competizioni di Montpellier e Cordoba.

“Abbiamo informato l’ATP della decisione, sperando di poter riprogrammare il torneo in un altro periodo del 2021, magari tra settembre e novembre. Tutto dipenderà dalla situazione del Coronavirus nel mondo“, ha dichiarato il direttore della manifestazione Prashant Sutar. Ufficiale anche lo slittamento di un altro evento tennistico sul suolo indiano, il Challenger di Bangalore, per gli stessi motivi che hanno portato al rinvio del 250 di Pune.

Foto: Lapresse