Tennis, Andreas Seppi positivo al Covid-19: “Avevo febbre, tosse e perso il senso del gusto”

Il Covid-19 colpisce anche il tennista altoatesino Andreas Seppi. Il portale sportivo SportNews.bz ha annunciato, infatti, che l’azzurro ha contratto il famigerato virus e attualmente si trova negli Stati Uniti, a Boulder in Colorado.

Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni dal momento che il peggio sembra essere alle spalle: “Avevo febbre, tosse, mal di testa e ho perso il senso del gusto“, le parole di Seppi, a conferma della sua positività.

Un’annata che si conclude, quindi, con un altro aspetto che non fa sorridere, ricordando i problemi di Andreas nel proprio percorso agonistico nel 2020: il 36enne del Bel Paese, infatti, è uscito dalla top-100 e attualmente è n.105 del mondo.

Foto: LaPresse