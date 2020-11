Superbike: rinviato il Gran Premio d’Australia 2021. Phillip Island non ospiterà il primo round della prossima stagione

In attesa del nuovo calendario per il Mondiale Superbike 2021, arriva la notizia del rinvio ufficiale a data da destinarsi del Gran Premio d’Australia. Phillip Island non sarà dunque il round inaugurale della prossima stagione (per la prima volta dal 2009 il campionato non partirà in Australia) a causa dell’incertezza legata alla situazione sanitaria globale e all’evoluzione del Covid-19 in tutto il Mondo ed in particolare nel continente oceanico. Ancora incerto dunque dove e quando scatterà il Mondiale Superbike 2021, ma l’impressione è che sarà necessaria una lunga attesa per rivedere all’opera le derivate di serie.

David Bennet, direttore generale del circuito di Phillip Island, ha commentato: “Abbiamo rimandato la decisione il più possibile, ma sfortunatamente, a causa dell’incertezza che dilaga nel mondo in questo momento, siamo stati costretti a rimandare il round del Mondiale Superbike. So che questo implica un’attesa più lunga per gli appassionati, ma il mondiale e le loro moto torneranno sull’isola per delle gare ancora più spettacolari. L’attesa, come sempre, ne varrà la pena”.

Foto: Lapresse