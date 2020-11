Sport2Day: approfondimenti e news in diretta, oggi con Umberto Zapelloni ed Enrico Casella, dalle 18.25

Nuovo appuntamento con Sport2Day, il telegiornale sportivo di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Oggi, a partire dalle 18.25, news dal mondo dello sport a 360° gradi con ospiti d’eccezione.

Per avvicinarci al prossimo week-end di Formula 1 in Turchia, commentiamo i fatti salienti della massima serie automobilistica in compagnia di Umberto Zapelloni, noto volto del giornalismo motoristico italiano. A seguire, approfondimento dedicato alla ginnastica artistica: ad intervenire ai nostri microfoni sarà Enrico Casella, il direttore tecnico della nazionale femminile italiana.

Tanti temi e tante notizie per tutti gli appassionati di sport e delle sue discipline.

