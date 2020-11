Sport in tv oggi (mercoledì 18 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport tutta da vivere in nostra compagnia, quella di questo giovedì 18 novembre. Fari puntati sulla Nations League 2020-2021 di calcio e sull’Italia. La Nazionale azzurra guidata da Alberico Evani, in sostituzione di Roberto Mancini (positivo al Covid-19), affronterà la Bosnia a Sarajevo per confermarsi prima del girone e staccare il biglietto per le Final Eight del prossimo ottobre. Di scena però anche il tennis con il round robin delle ATP Finals, il basket con le compagini del Bel Paese impegnate in Eurolega, EuroCup e in Champions League.

PROGRAMMA SPORT IN TV (18 NOVEMBRE)

15.00 TENNIS (ATP Finals 2020): Zverev vs Schwartzman – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

17.30 CALCIO (Qualificazioni Europei Under21): Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai2, live streaming su Rai Play.

18.30 BASKET (Champions League 2020-2021): Hereda San Pablo Burgos – Happy Casa Brindisi – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.00 BASKET (Champions League 2020-2021): Bakken Bears vs Dinamo Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.00 BASKET (EuroCup 2020-2021): Dolomiti Energia Trento vs Nanterre 92 – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 BASKET (EuroCup 2020-2021): Brescia vs Mornar Bar – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 CALCIO (Nations League 2020-2021): Bosnia vs Italia – Diretta tv su Rai1, live streaming su Rai Play.

20.45 BASKET (Eurolega 2020-2021): Olimpia Milano vs Stella Rossa – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

21.00 TENNIS (ATP Finals 2020): Djokovic vs Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

