Sport in tv oggi (martedì 24 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 24 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Tanto calcio con la Champions League, in campo anche la Juventus contro il Ferencvaros e la Lazio contro lo Zenit San Pietroburgo. Incomincia anche la Champions League di volley, con Novara impegnata contro la Dinamo Kazan. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 24 novembre e il relativo palinsesto tv.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE:

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Europei, qualificazioni lead (diretta streaming sul canale YouTube della ISFC)

14.30 CALCIO (Coppa Italia, quarto turno) – SPAL-Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

15.00 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Novara-Dinamo Kazan (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Real San Giuseppe-Padova

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Chieri (diretta streaming su LVF)

18.55 CALCIO (Champions League) – Dinamo Krasnodar-Siviglia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Champions League) – Rennes-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Dosson-Acqua & Sapone

20.00 SNOOKER – UK Championship (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Pescara-Genova

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Asiago-Cortina

21.00 CALCIO (Champions League) – Borussia Dortmund-Brugge (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Champions League) – Dinamo Kiev-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Champions League) – Juventus-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport Uno e su Canale 5; diretta streaming su Sky Go, Now TV e Mediaset Play)

21.00 CALCIO (Champions League) – Lazio-Zenit San Pietroburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Champions League) – Manchester United-Istanbul Basaksehir (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Champions League) – PSG-Lipsia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

23.15 CALCIO (Copa Libertadores, ottavi di finale) – Due partite: Athletico Paranaense-River Plate, LDU Quito-Santos (diretta streaming su DAZN)

