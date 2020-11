Novara-Dinamo Kazan oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley femminile 2020-2021

Oggi martedì 24 novembre (ore 17.30) si gioca Novara-Dinamo Kazan, match valido per la Champions League 2020-2021 di volley femminile. Al PalaIgor va in scena la prima partita della fase a gironi, si tratta di un incontro di cartello tra le due grandi favorite di questo raggruppamento completato da Olomouc e Chemik Police. La squadra vincitrice otterrà un successo fondamentale nella corsa verso il primo posto in classifica e l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Si preannuncia grande spettacolo, anche se purtroppo le piemontesi non potranno avere il sostegno del proprio pubblico contro la fortissima compagine russa.

Novara occupa il secondo posto nella classifica della Serie A1 e cercherà il colpaccio spinta dai muri di Cristina Chirichella, dagli attacchi di Caterina Bosetti, Britt Herbots e Malwina Smarzek, dalla regia di Micha Hancock. Dall’altra parte della rete, però, ci sarà un sestetto di lusso, con la presenza di giocatrici di razza come Samanta Fabris, Samantha Bricio, Evgeniya Startseva. Va ricordato che le piemontesi hanno vinto la Champions League nel 2019 e sono le ultime Campionesse d’Europa, visto che nel 2020 il trofeo non è stato assegnato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Novara-Dinamo Kazan, match valido per la Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NOVARA-DINAMO KAZAN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE:

17.30 Igor Gorgonzola Novara vs Dinamo Kazan

NOVARA-DINAMO KAZAN: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi