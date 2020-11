Sci alpino, le prossime gare a Lech saranno infrasettimanali! Orari, programma, tv

Da Levi a Lech. La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 saluta la Finlandia e si sposta sulle Alpi austriache per la terza tappa stagionale. Dopo i due slalom scandinavi vinti da Petra Vlhova, donne e uomini tornano in azione con il primo parallelo della stagione. A Lech vedremo in azione i protagonisti del Circo Bianco in questa prova così particolare. Al mattino vivremo le qualificazioni per la gara del pomeriggio, con i migliori 16 della classifica che accederanno alla fase finale, che si terrà con turni ad eliminazione diretta al meglio delle due manche. Sarà grande spettacolo a Lech con donne e uomini che andranno a caccia di 100 pesanti punti per la classifica generale in una gara nella quale nessuno parte favorito, ed i duelli saranno serrati.

IN TV – Le gare di Lech saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (227 e 57 dgt) e su Eurosport (Eurosport2 per la gara femminile, Eurosport1 per quella maschile), diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre sarà garantita la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LECH 2020-2021

Giovedì 26 novembre

ore 10.00 Qualifiche parallelo femminile

ore 17.45 Parallelo femminile – diretta su RaiSport e Eurosport2 (211)

Venerdì 27 novembre

ore 10.00 Qualifiche parallelo maschile

ore 17.55 Parallelo maschile – diretta su RaiSport e Eurosport1 (210)

Foto: Origo Valerio