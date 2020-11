Sport in tv oggi (giovedì 5 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 5 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Spazio all’Europa League di calcio con tutte le squadre impegnate: il Milan affronta il Lilla, il Napoli è atteso da Rijeka, la Roma incrocerà il Cluj. Prosegue la Vuelta di Spagna con la 15ma tappa particolarmente mossa, da non perdere gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy per quanto riguarda il tennis e l’inizio dei tornei di golf di questa settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 5 novembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (5 NOVEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE:

07.00 GOLF (European Tour) – Cyprus Showdown, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.30; diretta streaming su Sky Go, Now TV, Eurosport Player, DAZN)

10.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, 15ma tappa Mos-Puebla de Sanabria (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go, Now TV, Eurosport Player, DAZN)

11.00 TENNIS – Masters 1000 Parigi-Bercy, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport fino alle 18.00, poi su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Houston Open, primo giro (diretta streaming su Golf TV)

16.00 NUOTO – International Swimming League (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 BASKET (EuroLega) – Zenit San Pietroburgo-Olympiakos (diretta streaming su Eurosport Player)

18.30 BASKET (EuroLega) – Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su Eurosport Player)

18.55 CALCIO (Europa League) – Roma-Cluj (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Benfica-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Rijeka-Napoli (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Ludogorets-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Otto partite: Hapoel Beer Sheva-Bayer Leverkusen, Lech-St. Liege, Omonia-Granada, PAOK-PSV Eindhoven, Rapid Vienna-Dundalk, Real Sociedad-AZ Almaar, Sivasspor-Qarabag, Slavia Praga-Nizza

19.00 BASKET (EuroLega) – Alba Berlino-Barcellona (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 BASKET (EuroLega) – Baskonia-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Cortina-Fassa, Gherdeina-Asiago

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Trento-Modena (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Europa League) – Arsenal-Molde (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Celtic Glasgow-Sparta Praga (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Leicester-Sporting Braga (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Milan-Lilla (diretta tv su Sky Sport Uno e TV8; diretta streaming su Sky Go, Now TV e tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – Otto partite: Anversa-LASK, Dinamo Zagabria-Wolfsberger, Feyenoord-CSKA Mosca, Hoffenheim-Liberec, Stella Rossa-Gent, Villareal-Maccabi Tel Aviv, Young Boys-CSKA Sofia, Zorya-AEK Atene

