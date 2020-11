Sport in tv oggi (giovedì 26 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport tutta da godere quest’oggi, giovedì 26 novembre. In primo piano l’Europa League di calcio con i match che vedranno impegnate tra le altre Napoli, Roma e Milan a caccia dei tre punti per assicurarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. In primo piano poi gli Europei di ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo di sci alpino con il il parallelo femminile e di combinata nordica con il Provisional Competition Round a Ruka (Finlandia), la Champions League di volley femminile con Novara impegnata e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che affronterà il Maccabi Playtika Tel Aviv. Di seguito la programmazione completa,

PROGRAMMA SPORT IN TV (26 NOVEMBRE)

07.30 GOLF (European Tour): Alfred Dunhill Championship – Diretta streaming su GOLFTV.

10.00 GINNASTICA RITMICA (Europei 2020): prima giornata – Diretta streaming su https://www.eurovisionsports.tv/europeangymnastics/.

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo): qualifiche parallelo femminile – Diretta tv su RaiSport (227 e 57 dgt) e su Eurosport (Eurosport2 per la gara femminile, Eurosport1 per quella maschile), diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

16.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo): Provisional Competition Round a Ruka.

17.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo): parallelo femminile – Diretta tv su RaiSport (227 e 57 dgt) e su Eurosport (Eurosport2 per la gara femminile, Eurosport1 per quella maschile), diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

18.55 CALCIO (Europa League): Braga-Leicester – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go, Now Tv.

18.55 CALCIO (Europa League): Lilla vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252). Diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

18.55 CALCIO (Europa League): Molde-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.55 CALCIO (Europa League): Sparta Praga-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.05 BASKET (Eurolega): Maccabi Playtika Tel Aviv – AX Armani Exchange Milano – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League): Igor Gorgonzola Novara vs Grupa Azoty Chemik Police – Diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play e sul canale YouTube della CEV.

21.00 CALCIO (Europa League): Cluj vs Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, IN CHIARO su TV8, live streaming su Sky Go, Now Tv (per abbonati) e su tv8.it (per tutti).

21.00 CALCIO (Europa League): Napoli-Rijeka – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e Now Tv (per abbonati).

21.00 CALCIO (Europa League): Rangers-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming Sky Go, Now Tv.

21.00 CALCIO (Europa League): Tottenham-Ludogorets – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming Sky Go, Now Tv.

