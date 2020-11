Sport in tv oggi (giovedì 19 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 19 novembre 2020, si profila una giornata interessante ma non così ricca di eventi sportivi in attesa di entrare nel vivo del weekend. Fari puntati a Londra sulla penultima giornata di Round Robin alle ATP Finals di tennis, con il big match odierno in programma alle ore 21.00 tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas per conquistare il secondo posto del gruppo Londra 2020 e la qualificazione in semifinale. Da segnalare anche il day-1 dei Campionati Europei Senior di judo, con Manuel Lombardo e Odette Giuffrida in gara per provare a salire sul gradino più alto del podio continentale. Andiamo a scoprire l’elenco di tutti gli eventi sportivi principali trasmessi in tv o streaming nella giornata di giovedì 19 novembre 2020.

PROGRAMMA SPORT IN TV (GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE)

08.00 GOLF (European Tour): Joburg Open, prima giornata – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player

13.00 TENNIS (ATP Finals, Round Robin): Koolhof/Mektic vs Kubot/Melo – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go

15.00 TENNIS (ATP Finals, Round Robin): Dominic Thiem vs Andrey Rublev – Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go

16.00 JUDO (Europei Senior): Prima giornata, Final Block – Diretta tv su Sky Sport Collection, live streaming su Sky Go

19.00 TENNIS (ATP Finals, Round Robin): Ram/Salisbury vs Krawietz/Mies – Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go

21.00 TENNIS (ATP Finals, Round Robin): Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas – Diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go

Foto: Lapresse