Skeleton, Coppa del Mondo 2020-2021: nel week-end gara-2 a Sigulda. Margaglio e Gaspari vogliono nuovamente la top-10

Secondo appuntamento per la Coppa del Mondo di skeleton 2020-2021. È un remake di ciò a cui abbiamo assistito settimana scorsa: si resta infatti in Lettonia, per gara-2 in quel di Sigulda. Il durissimo tracciato baltico ha messo a dura prova tutti gli atleti che torneranno in pista venerdì: in programma ovviamente sia la prova femminile che quella maschile.

Tra le donne l’attesa è ovviamente tutta per Janine Flock. L’austriaca, bronzo mondiale in carica, sfruttando le sue doti eccezionali in guida, parte ovviamente da favorita come ha dimostrato settimana scorsa quando riuscì ad imporsi con ampio margine. Vogliono ripetersi le due sorprese viste in gara-1: l’olandese Kimberley Bos e la giovane padrona di casa Endija Terauda. Occhio però alle teutoniche Jacqueline Loelling e Tina Hermann: sono state le grandi delusioni nella prima prova stagionale, vogliono riscattarsi. In casa Italia Valentina Margaglio proverà ad alzare l’asticella: la top-10 iniziale è stato un risultato comunque più che apprezzabile, ma ora c’è spazio per fare addirittura qualcosa in più. In gara anche Alessia Crippa, a caccia di esperienza importante per la sua crescita.

Al maschile c’è un unico dominatore in questa disciplina, si tratta di Martins Dukurs. Il padrone di casa vuol continuare a far esaltare il pubblico lettone: va ovviamente alla ricerca della doppietta. Vorrà esultare con lui anche il fratello Tomass, rimasto giù dal podio settimana scorsa. Le insidie arrivano dalla Germania. Per gli azzurri occhio a Mattia Gaspari, decimo venerdì scorso e sempre più vicino al 100% della condizione dopo i tanti infortuni; ci si aspetta qualcosa in più da Amedeo Bagnis, che potrebbe aver preso le misure con il tracciato.

