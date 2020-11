Skeleton, Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari per portare l’Italia sempre più in alto. Valentina Margaglio mina vagante

Doppia gara in quel di Sigulda in due settimane per dare il via alla Coppa del Mondo di skeleton sia al maschile che al femminile. Un calendario molto particolare quello di quest’anno, ovviamente fatto su misura per provare il più possibile a sopperire alle difficoltà dovute al Covid-19. Otto tappe in programma, intervallate a febbraio dai Mondiali, che sono stati trasferiti da Lake Placid (Stati Uniti) ad Altenberg (Germania).

L’Italia punta in alto dopo il risultato eccezionale ottenuto nella manifestazione iridata del 2020, sempre in Sassonia, da Valentina Margaglio e Mattia Gaspari, terzi nella prova a coppie mista. Difficile, al momento, provare a giocarsi il podio nel massimo circuito internazionale, ma l’obiettivo per gli azzurri potrebbe essere assolutamente quello di puntare alle posizioni di vertice.

Loading...

Loading...

Gaspari è di ritorno da una serie sfortunatissima di infortuni. Il cortinese prima delle Olimpiadi di PyeongChang era riuscito a trovare una costanza di rendimento eccezionale, cogliendo più volte la top-10. Con lui, nella Coppa del Mondo maschile, troveremo il giovane Amedeo Bagnis. Il 21enne, spettacolare in Coppa Europa nella passata stagione, è riuscito a debuttare al meglio tra i grandi e ha sfiorato per due volte un piazzamento tra i primi dieci: il suo primo obiettivo potrebbe essere proprio questo, per poi provare a progredire.

La già citata Margaglio può essere una mina vagante nel circuito femminile. Ottime doti di spinta, su budelli favorevoli alle sue caratteristiche può certamente provare a giocarsi le sue carte e fare un salto nella top-10.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse