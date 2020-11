Sinner-Pospisil in tv anche su Rai2! Orario, programma, streaming

Il grande tennis torna sui canali Rai. La finale dell’ATP 250 di Sofia tra Jannik Sinner e il canadese Vasek Pospisil, in programma domani alle 14.00, infatti, verrà trasmessa anche su Rai 2. Sarà, inoltre, possibile vederla in streaming su Rai Play. Ricordiamo che Jannik Sinner è il quinto giocatore azzurro a disputare, quest’anno, la finale di un torneo ATP. In caso di vittoria, inoltre, il giovanissimo Enfant Prodige, attualmente numero quarantaquattro del ranking, entrerebbe tra i primi quaranta al mondo.

Jannik è il favorito, Pospisil, infatti, è solo il numero settantaquattro del ranking. Il canadese, però, il quale è un atleta di trent’anni, ha sicuramente più esperienza, ed è alla terza finale di un torneo ATP in carriera, la seconda in questo 2020. Facciamo presente, oltretutto, che il match, come vi avevamo già scritto in precedenza, sarà comunque visibile in diretta TV su Supertennis e in streaming su Supertennis.TV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

IL PROGRAMMA DI SINNER-POSPISIL

Orario: 14.00

Diretta tv: Supertennis e Rai2

Diretta streaming: supertennis.tv e Rai Play

DIRETTA LIVE testuale: OA Sport.

