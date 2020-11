Speed skating e short track: calendario rivoluzionato. Tra cancellazioni e nuove date

Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche ai calendari internazionali di speed skating e short track, destinati ad iniziare ormai nell’anno solare 2021. Sono previste ulteriori modifiche nel prossimo mese di dicembre, quando potrà essere confermata la possibilità di organizzare delle bolle. Di seguito il comunicato stampa tradotto in italiano:

“Campionati Europei ISU di pattinaggio di velocità e di pattinaggio di velocità su pista corta 2021. Il Consiglio ISU ha deciso di spostare i seguenti Campionati una settimana dopo rispetto a quanto originariamente programmato: ISU European Speed ​​Skating Championships in Heerenveen, NED, 16-17 gennaio 2021; ISU European Short Track Championships a Danzica, POL, 22-24 gennaio 2021. Allontanare questi Campionati dal periodo natalizio faciliterebbe i preparativi per i Campionati sia per il Paese Ospitante che per i Membri partecipanti.

Loading...

Loading...

ISU World Cup Speed ​​Skating Events / ISU European Speed ​​Skating Championships & Hub Concept. Il Consiglio ISU ha nominato un gruppo di lavoro per elaborare e valutare la possibilità di organizzare un concetto di bolla nei Paesi Bassi come alternativa all’ospitare eventi di pattinaggio di velocità della Coppa del Mondo ISU che sono stati annullati a causa della pandemia COVID-19.

Sebbene sia stato deciso nel settembre 2020 che l’implementazione del concetto di bolla per le competizioni di pattinaggio di velocità della Coppa del Mondo ISU durante il mese di novembre e l’inizio di dicembre 2020 fosse prematura, il Consiglio ha concluso che in linea di principio il concetto di bolla è un’opzione valida per raggiungere l’obiettivo di dare ai pattinatori le migliori opportunità possibili per competere a livello internazionale a condizione che la salute e la sicurezza dei partecipanti possano essere ragionevolmente garantite.

È stata valutata l’opzione di tenere un concetto di bolla all’inizio del 2021 e il Consiglio ha deciso che sarebbe stato possibile farlo. Poiché i Campionati Europei di pattinaggio di velocità ISU 2021 si terranno ad Heerenveen (NED) e il Paese Organizzatore è in grado e pronto ad implementare il concetto di bolla, i Campionati saranno seguiti da due successive gare di pattinaggio di velocità della Coppa del Mondo ISU. Ulteriori informazioni verranno fornite in un secondo momento anche su questioni di concorrenza, formato, distanze e logistica.

Eventi ISU annullati. Considerando gli sviluppi della pandemia e il relativo impatto sugli organizzatori e sui partecipanti degli eventi ISU, il Consiglio ISU ha deciso di annullare i seguenti eventi ISU: Campionati Mondiali Juniores Short Track ISU 2021 a Salt Lake City (USA); 2021 ISU Junior World Cup Speed ​​Skating a Collalbo (ITA). Tutti gli altri Eventi ISU per la stagione 2020-2021 rimangono programmati come indicato nel calendario Eventi ISU, il Consiglio esaminerà la situazione e prenderà le decisioni necessarie durante la sua prossima riunione, indicativamente prevista per il 10 dicembre 2020“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse