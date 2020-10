Eurosport si assicura i diritti degli sport del ghiaccio! Grande offerta per le discipline invernali

Eurosport diventa sempre più il riferimento degli sport invernali. L’emittente, infatti, completa la propria offerta assicurandosi i diritti degli sport del ghiaccio. In buona sostanza i telespettatori potranno assistere a grandi eventi: dal Grand Prix e i Mondiali ISU di pattinaggio di figura, alla Coppa del Mondo e i Mondiali di pattinaggio di velocità e Short Track.

Questo accordo raggiunto con la International Skating Union (ISU) e Infront fino al 2023, consentirà agli appassionati di non perdere proprio nulla delle discipline invernali sui canali televisivi e le piattaforme digitali di Eurosport Player, Eurosport.it e dell’app di Eurosport. Un’offerta che annovera le Coppe del mondo e i Mondiali di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci e di biathlon. Si prevedono, quindi, più di 1000 ore in diretta da oltre 30 eventi internazionali.

In merito ai citati sport sul ghiaccio, si è cominciato con il Grand Prix ISU di pattinaggio di figura a Las Vegas (23-24 ottobre), ovvero lo Skate America. Un altro appuntamento sarà in Cina, a Chongqing, dal 6 all’8 novembre. La rassegna iridata, invece, si terrà a Stoccolma (Svezia) dal 22 al 28 marzo 2021. Da considerare i Mondiali di speed skating previsti dal 25 al 28 febbraio sempre sul ghiaccio cinese, ma a Pechino, mentre i Mondiali di Short Track andranno in scena a Rotterdam (Olanda) dal 12 al 14 marzo 2021.

Twitter: @Giandomatrix

Foto: LaPresse