Sci nordico, rinviata la tappa di Lillehammer. Colpiti sci di fondo e combinata nordica. Il salto femminile nel caos

La Federazione Norvegese di sci ha deciso di rinviare la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer, prevista per il weekend dal 4 al 6 dicembre. La località scandinava avrebbe dovuto ospitare gare di sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci femminile.“Stiamo vivendo tempi difficili e incerti. Dunque, alla luce delle attuali misure di contenimento per il Covid-19, la federazione norvegese di sci ritiene che non sia corretto organizzare la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer in questo momento. Cercheremo di trovare nuove date in accordo con la Fis e gli organizzatori” si legge nel comunicato stampa federale rilasciato nel pomeriggio odierno. Dunque non si tratta di una cancellazione, ma di un mero rinvio a data da destinarsi. Cionondimeno, la decisione rischia di avere enormi ripercussioni, soprattutto per quanto riguarda le donne.

Infatti a Lillehammer erano prevista l’apertura della versione rosa della Coppa del Mondo di salto, nonché la prima storica tappa della versione femminile del massimo circuito della combinata nordica. A questo punto la palla passa alla Fis, perché le saltatrici stanno vivendo una situazione terribile. Infatti l’odierna novità si somma alla rinuncia di Sapporo di organizzare la propria tappa di Coppa del Mondo. In precedenza anche Zao, altra location giapponese deputata a ospitare un appuntamento, aveva alzato bandiera bianca.

Questo significa che, ora come ora, le prime gare di salto femminile potrebbero addirittura andare in scena a Ljubno nel weekend del 23-24 gennaio! È dunque imperativo trovare delle alternative per permettere alle ragazze di gareggiare prima di quella data. Non è accettabile pensare di avere un massimo circuito privo di competizioni sino alla fine di gennaio. Difficile, invece, pensare a una soluzione diversa per la Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, che a questo punto verosimilmente comincerà da Otepää il 2-3 gennaio (a meno che Ramsau non sia disposta a ospitare anche le ragazze).

Per quanto riguarda lo sci di fondo e la combinata nordica maschile, non è invece da escludere la possibilità di un double header a Kuusamo, in Finlandia, dove le due discipline saranno impegnate già nel fine settimana del 27-29 novembre. Si resta in attesa di novità da parte della Fis, chiamata subito a gestire una situazione d’emergenza.

Foto: La Presse