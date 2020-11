Sci di fondo: Therese Johaug imbattibile, suo anche l’inseguimento a Ruka. Lucia Scardoni al 26° posto

Therese Johaug vince un’altra volta, ed è di nuovo un dominio, quello della norvegese, nella 10 km a inseguimento a tecnica libera che chiude il Ruka Triple. Il Nordic Opening, evento iniziale della Coppa del Mondo 2020-2021 per quel che concerne lo sci di fondo, è suo per la quarta volta dopo la netta vittoria odierna in 25’06″2, senza che nessuna sia stata in grado di avvicinarsi anche solo lontanamente alla sua figura per tutta la gara. I numeri: successo numero 75 in Coppa del Mondo, podio numero 138.

La gara, che per la testa non ha storia, ha invece una coda molto interessante per quanto riguarda il podio. Il gruppo delle seconde aumenta, per dimensioni, di chilometro in chilometro, fino ad avere al suo interno tre svedesi, altrettante russe e l’americana Rosie Brennan. La sfida tra di loro si risolve soltanto nel finale, e c’è anche una sorpresa, la più inattesa del weekend: il secondo posto della russa Tatiana Sorina con un ritardo di 47″; mai le era capitato di avere un weekend di Coppa del Mondo tanto positivo. Completa il podio la svedese Ebba Andersson a 47″6, mentre finiscono nelle prime cinque l’altra svedese Frida Karlsson a 50″8 e Brennan a 52″5.

Loading...

Loading...

Il sesto posto di Helene Marie Fossesholm è solo all’apparenza banale, poiché la diciannovenne norvegese completa i 10 km all’incirca nello stesso tempo di Johaug, essendo partita con 54″ di ritardo e avendo chiuso a 54″8 con una spettacolare rimonta nel non semplice finale. Calate nel finale Linn Svahn e Maja Dahlqvist: le due svedesi sono rispettivamente settima (+1’06″9) e ottava (+1’08″8). Nono posto per la finlandese Kerttu Niskanen, a 1’14″5, e decimo per la russa Natalia Nepryaeva, decisamente in sofferenza negli ultimi 1500 metri, a 1’15″6.

C’è un’azzurra che riesce a entrare nelle 30: è Lucia Scardoni, partita a 1’37” da Johaug e che ha chiuso al 26° posto con un ritardo di 3’14″3. Appena fuori, invece, Anna Comarella, finita al 33° posto con 3’22″7 di distacco (guadagna però qualche punto perché il suo tempo cronometrato è il 25°, e questi vengono contati separatamente); partita con l’onda e arrivata 63a a 9’08”, invece, Greta Laurent.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse