Sci di fondo: Klaebo e Johaug dominatori del weekend. Italia, buoni segnali da De Fabiani

Il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka, che ne ha segnato il debutto, è andato a trasformarsi in un autentico dominio norvegese, con una piccola punta, anche se notevole per dimensioni, di sorpresa. Per l’Italia, invece, notizie che vanno dal variabile al buono.

Sul fronte internazionale, non sorprende il fatto che Johannes Klaebo abbia letteralmente fatto man bassa di qualsiasi cosa nel weekend, riuscendo anche a vincere il primo vero scontro diretto con il grande rivale di Coppa del Mondo, il russo Alexander Bolshunov. Quel che sorprende, invece, è che Erik Valnes l’abbia battuto nella sprint, qualcosa che non accadeva da quasi due anni e che assume un po’ il senso della storia, visto che nella specialità sembrava dovesse passare ancora chissà quanto perché un simile evento si verificasse. Al femminile rispettate tutte le previsioni in termini di vittoria: Linn Svahn per la sprint, Therese Johaug per il resto, per un asse Svezia-Norvegia che appare destinato a durare per la stagione. Sorpresa della settimana è la russa Tatiana Sorina, spuntata forse non dal nulla, ma certamente non prevista così in alto alla vigilia.

Per l’Italia, è Francesco De Fabiani l’uomo copertina del fine settimana. Il 12° posto nella 15 km con partenza a intervalli dimostra che la condizione c’è ed è buona, al di là del fatto che, il giorno dopo, nell’inseguimento non abbia forse reso secondo i suoi desideri, chiudendo 20° dietro anche a Federico Pellegrino. A proposito del poliziotto di Nus, se è vero che i punti raggranellati nelle gare distance male non fanno, si conferma una tradizione non propriamente positiva a Ruka, là dove la tecnica classica ha la prevalenza sulla libera.

Per quel che riguarda le donne, sono diversi i segnali che sono emersi. Greta Laurent conferma la sua velocità sul piano individuale a sprint, ma permane il problema di dover riuscire a mettersi in luce nei quarti di finale; Lucia Scardoni, invece, è riuscita a centrare l’accesso in semifinale in più che valida maniera. Allo stesso modo, s’è vista una buona prestazione di Anna Comarella nell’inseguimento, cosa che le ha consentito di conquistare qualche punto in Coppa del Mondo che le lascia sicuramente del sorriso.

Foto: LaPresse