Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2020: Therese Johaug prova a seguire le orme di Marit Bjørgen

Venerdì 27 novembre la XL edizione della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo scatterà da Ruka, in Finlandia, con un mini-tour di tre giorni. Andiamo ad analizzare programma e precedenti storici della location che terrà a battesimo la stagione 2020-21.

Ruka, stazione sciistica posta nelle vicinanze della più popolosa città di Kuusamo, ha fatto il suo ingresso nel calendario del circuito maggiore nell’inverno 2002-03 e da allora non ha più mancato l’appuntamento. La località finlandese è anzi diventata il teatro privilegiato per l’ouverture stagionale. Infatti per l’ottavo anno consecutivo le danze della Coppa del Mondo si apriranno proprio sulle piste nella provincia di Oulu.

In questo 2020 a Ruka andrà in scena un mini-tour di tre giorni, evento già verificatosi in sette occasioni. Lo schedule della manifestazione prevede una sprint in tecnica classica come prima tappa, seguita da una 10 km con partenza a intervalli sempre in passo alternato come step intermedio e un inseguimento di 10 km a skating quale atto finale.

SPRINT TC

A Kuusamo la sprint a tecnica classica è diventata imprescindibile. La prima si tenne nel 2006 e da quel momento è sempre stata inserita nel programma.

La regina del format è indubbiamente Marit Bjørgen, capace di primeggiare ben 4 volte (2010, 2011, 2012, 2014). Sono invece due le donne in attività a essersi già imposte in questo contesto. Si tratta della norvegese Maiken Caspersen Falla (2015, 2019) e della russa Yulia Belorukova (2018).

Va però rimarcato come l’atleta con più podi non sia Bjørgen, bensì Petra Majdic. La slovena ha vinto in tre occasioni (2006, 2007, 2008), piazzandosi inoltre seconda nel 2009 e nel 2010. L’ormai quarantunenne di Brinje potrebbe però essere eguagliata da Falla. Oltre ai suoi due successi (2015, 2019), la scandinava ha in carniere anche un secondo (2014) e un terzo posto (2016).

10 KM TC INTERVAL START

A Ruka sono parecchie anche le 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli andate in scena in passato. Quella prevista per sabato 28 novembre sarà la quattordicesima della storia. Anche qui Marit Bjørgen non ha rivali poiché ha raccolto ben 4 affermazioni, peraltro diluite in un impressionante arco temporale (2005, 2007, 2016, 2017)

Solamente una donna in attività ha già primeggiato in questo format su queste nevi. Si tratta della norvegese Therese Johaug (2014, 2018, 2019). Dunque, in caso di successo, la trentaduenne di Dalsbygda potrebbe eguagliare la più titolata connazionale.

Il bottino di Bjørgen è ancor più impressionante se si guarda ai podi, poiché la fenomenale scandinava ne ha raccolti ben 8 (4 vittorie, 2 secondi e 2 terzi posti). In tal senso Johaug è lontanissima dalla conterranea, poiché non si è mai classificata seconda o terza.

Tutto il contrario di Charlotte Kalla e Krista Pärmäkoski, le quali non si sono mai imposte, ma si sono rivelate spesso grandi piazzate. La svedese ha concluso terza nel 2014 e seconda sia nel 2017 che nel 2018, mentre la finlandese si è attestata alla piazza d’onore sia nel 2016 che nel 2019.

10 KM TL PURSUIT

La 10 km a skating ad inseguimento ha invece una storia molto più scarna a Kuusamo. Quella di domenica 29 novembre sarà la quinta della storia.

Nelle quattro precedenti occasioni il miglior tempo è stato fatto segnare dalla norvegese Therese Johaug (2010 e 2019), dalla svedese Charlotte Kalla (2013) e dalla norvegese Ragnhild Haga (2017). Ognuna di esse è tuttora in attività.

CLASSIFICA FINALE RUKA TRIPLE

Per quanto riguarda la classifica finale del mini-tour di tre giorni, inizialmente chiamato “Nordic Opening” e oggi definito “Ruka Triple”, si contano tre diverse vincitrici, tutte appartenenti all’area scandinava.

Marit Bjørgen ha trionfato nelle prime quattro edizioni (2010, 2011, 2012, 2013), mentre in tempi più recenti i successi sono andati a Therese Johaug (2015, 2019) e Charlotte Kalla (2017).

I PRECEDENTI DELLE ITALIANE

Ruka è da sempre un contesto ostico per le azzurre. Lo dimostra il fatto che nessuna italiana sia mai riuscita a salire sul podio nonostante la località fosse in calendario anche durante la carriera di atlete del calibro di Gabriella Paruzzi, Arianna Follis, Marianna Longa e Magda Genuin!

I due migliori risultati ottenuti in casa Italia sono due quarti posti raccolti appunto da Marianna Longa nelle 10 km in alternato disputate nel 2008 e nel 2009.

