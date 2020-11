Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2020: 10 km donne e 15 km uomini, Johaug e Bolshunov i favoriti. L’Italia punta su de Fabiani

Irrompono le gare distance con partenza a intervalli a tecnica classica e si sente da subito profumo di storia. Una giornata che riconcilia con lo sci di fondo, quella che attende gli appassionati oggi a Ruka con la 10 km femminile e la 15 km maschile a passo alternato, momento decisivo della tre giorni sulla neve finlandese.

In campo femminile c’è una sola, grande favorita, sempre lei: Therese Johaug che, dopo la prova incolore di ieri (non una novità per lei), oggi punta tutto su una delle sue gare preferite per infliggere un distacco importante alle rivali. La sprint di ieri ci ha detto che la Svezia è in gran forma e dunque la campionessa norvegese potrebbe trovarsi accerchiata nella caccia al primo successo stagionale ma attenzione anche alla russa Nepryaeva che è apparsa subito in gran forma, così come qualche giovane norvegese che potrebbe stupire.

L’Italia si aggrappa a Lucia Scardoni, molto brillante ieri nella sprint con la conquista della semifinale, e ad Anna Comarella, il cui obiettivo stagionale è fare bene al Tour de Ski, fra poco più di un mese e al Mondiale, fra tre mesi e dunque non può essere al meglio della forma. Al via anche Greta Laurent.

Negli uomini, dopo la sorpresa di ieri targata Valnes che si è permesso di battere sua maestà Klaebo sul suo territorio, la sprint a tecnica libera, la 15 km di oggi può offrire emozioni forti con tanti pretendenti al podio. Il favorito numero uno è il detentore della Coppa, il russo Bolshunov che cercherà di innestare le marce alte, con l’obiettivo di mandare fuori giri qualche norvegese di razza che punta al successo. Qui le alternative al dualismo russo-norvegese sono davvero poche. Ci proverà, tra gli altri Francesco De Fabiani che ieri non è apparso brillantissimo e non è abituato a partire forte in stagione ma, sulla distanza che predilige, proverà a scatenare tutti i cavalli a disposizione per puntare ad un buon piazzamento.

Foto Lapresse