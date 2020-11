Sci alpino, Federica Brignone affila le armi in vista del parallelo di Lech, una specialità nella quale è in crescita

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 si trasferisce in poche ore da Levi, in Finlandia, a Lech in Austria. Dopo i due slalom disputati sulle nevi scandinave, il Circo Bianco al femminile e Federica Brignone sono pronti per il primo gigante parallelo della stagione. La vincitrice della scorsa Sfera di Cristallo si prepara per la sua quarta apparizione in un parallelo, il secondo con le porte larghe. Andiamo, quindi, a vedere come si è comportata nei tre precedenti la campionessa valdostana, con un miglioramento notevole nell’ultima apparizione.

Federica Brignone ha preso parte al suo primo parallelo il 9 dicembre 2018 in quel di Sankt Moritz, in Svizzera. Si trattava di una gara di slalom parallelo e, nemmeno a dirlo, il successo andò alla dominatrice dei pali stretti, Mikaela Shiffrin, davanti a Petra Vlhova e Wendy Holdener. Un podio di grandissime specialiste. La valdostana, invece, concluse in diciottesima posizione, dato che venne eliminata già ai sedicesimi di finale.

Loading...

Loading...

La scorsa stagione la nostra portacolori si cimentò nel secondo slalom parallelo di Sankt Moritz che si corse il 15 dicembre 2019. In questa occasione la vittoria andò a Petra Vlhova che vinse in finale contro la svedese Anna Swenn-Larsson, mentre al terzo posto si classificò l’austriaca Franziska Gritsch. Federica Brignone centrò un brillante sesto posto dopo essere stata eliminata proprio dall’austriaca nei quarti di finale. Nella finale per il 5/6 posto, infine, non completò il duello contro la canadese Laurence St. Germain.

Dopo due slalom paralleli, Federica Brignone ha esordito il 19 gennaio 2020 al Sestriere nel gigante parallelo. Il successo, non senza sorpresa, andò alla francese Clara Direz, davanti all’austriaca Elisa Moerzinger ed alla nostra Marta Bassino. Federica Brignone si fermò ai piedi del podio in quarta posizione, davanti a Sofia Goggia, dopo aver preso la semifinale tutta italiana proprio contro la sciatrice di Borgo San Dalmazzo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: Origo Valerio

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter