Sci alpino, si riparte a Levi con il ritorno di Mikaela Shiffrin. Svezia in quarantena per il Covid

Dopo il classico opening di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino ricomincia da Levi, dove sono in programma nel weekend due slalom femminili. Saranno, dunque, protagoniste le specialiste dei rapid gates e soprattutto ci sarà il grande ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, pronta ad un serratissimo duello in questa due giorni con la slovacca Petra Vlhova.

Ovviamente Shiffrin e Vlhova sono le due grandi favorite per giocarsi la vittoria sia sabato sia domenica. L’americana punta al tris dopo i successi nel 2018 e nel 2019, ai quali si aggiunge anche quello del 2016. In mezzo a queste vittorie c’è proprio quella del 2017 della slovacca, che riuscì a battere l’eterna rivale e la svizzera Wendy Holdener. Quest’ultima è la prima vera avversaria per il duopolio Shiffrin-Vlhova, con l’elvetica che cerca ancora la sua prima vittoria della carriera in slalom.

Loading...

Loading...

Resta la grade incognita su quale Shiffrin sarà al cancelletto di partenza e c’è sicuramente attesa per la prima manche della campionessa americana. Vlhova si è preparata al meglio in questa stagione e vuole subito dimostrare alla rivale che ci sarà battaglia ad ogni gara per la conquista della Coppa del Mondo non solo di slalom, ma soprattutto per quella generale.

Uno slalom di Levi, però, che si apre con il giallo della clamorosa esclusione della squadra svedese e dunque di una possibile protagonista come Anna Swenn Larsson. Dopo la positività al Coronavirus del capo allenatore, l’austriaco Christian Thoma, le slalomiste svedesi sono state messe in quarantena e dunque non potranno partecipare alle due gare del weekend.

Swenn Larsson era certamene un’indiziata al podio, che è anche un obiettivo per altre slalomiste. In casa Austria fari puntati su Katharina Liensberger, Katharina Truppe ed anche Chiara Mair. Attenzione anche ad una sempre costante Michelle Gisin e poi soprattutto alla slovena Meta Hrovat, che ha grandissime ambizioni dopo essersi creata anche un team privato.

Un piazzamento tra le prime dieci è l’obiettivo di questo fine settimana per la squadra azzurra. Giovani molto interessanti come Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea e poi le “senatrici” Federica Brignone e Marta Bassino, che partiranno sabato con il 31 e il 32 e con tanta voglia di stupire ed ottenere punti importanti per la classifica generale di Coppa del Mondo.

Foto: LaPresse