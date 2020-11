Sci alpino, risultati e classifica prima manche Levi: Vlhova e Gisin ex aequo, decima Irene Curtoni

Si concluderà oggi, domenica 22 novembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.15 si è disputata la prima manche dello slalom speciale femminile, in programma a Levi, in Finlandia, con la seconda discesa con l’inversione delle 30 prevista per le ore 13.15.

Al termine della prima manche in testa ci sono a pari merito la svizzera Michelle Gisin e la slovacca Petra Vhlova, mentre per quanto concerne l’Italia si classifica decima Irene Curtoni a 0″69, con Marta Bassino 19ma a 1″43 e Federica Brignone 24ma a 1″57. Non si qualificano Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Serena Viviani.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1. Michelle Gisin SUI 54″32

1. Petra Vhlova SVK 54″32

3. Wendy Holdener SUI +0″23

4. Mikaela Shiffrin USA +0″37

5. Laurence St. Germain CAN +0″55

6. Katharina Liensberger AUT +0″57

7. Mina Fuerst Holtmann NOR +0″60

8. Martina Dubovska CZE +0″66

9. Franziska Gritsch AUT +0″67

10. Irene Curtoni ITA +0″69

11. Erin Milzynski CAN +0″79

12. Katharina Truppe AUT +0″93

13. Chiara Mair AUT +1″01

14. Rosa Pohjolainen FIN +1″03

15. Ana Bucik SLO +1″11

16. Thea Louise Stjernesund NOR +1″15

17. Katharina Gallhuber AUT +1″39

18. Leona Popovic CRO +1″40

19. Marta Bassino ITA +1″43

20. Ali Nullmeyer CAN +1″50

21. Kristin Lysdahl NOR +1″52

22. Lila Lapanja USA +1″54

23. Katharina Huber AUT +1″55

24. Federica Brignone ITA +1″57

25. Charlie Guest GBR +1″63

26. Kristina Riis-Johannessen NOR +1″65

27. Paula Moltzan USA +1″75

28. Maria Therese Tviberg NOR +1″76

29. Lena Duerr GER +1″81

30. Bernadette Schild AUT +1″82

32. Martina Peterlini ITA +1″84 (non qualificata per la seconda manche)

43. Marta Rossetti ITA +2″01 (non qualificata per la seconda manche)

44. Lara Della Mea ITA +2″49 (non qualificata per la seconda manche)

DNF Serena Viviani ITA DNF (non conclude la prima manche)

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse