Sci alpino, Parallelo Lech 2020: Petra Vlhova va a caccia del tris, Shiffrin assente, italiane pronte a stupire

La Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Austria a Lech, dove nella inusuale due giorni tra giovedì e venerdì si disputeranno due paralleli. Il primo sarà quello femminile, ma non ci sarà il tanto atteso duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, visto che l’americana ha preferito rinunciare alla gara austriaca per continuare gli allenamenti per le gare di St-Moritz e Courchevel.

Questo di Lech sarà anche l’unico parallelo della stagione oltre a quello dei Mondiali di Cortina. Il format è stato completamente rivoluzionato visto che si terranno al mattino le qualifiche (due run) e la migliori sedici (somma dei tempi) accedono al tabellone ad eliminazione diretta. La gara nel tardo pomeriggio (17.45) vedrà dunque dei duelli, ma non più in una sola run, ma in due con l’alternanza delle piste e come sempre nella seconda manche i cancelletti di partenza si apriranno con il distacco accumulato nella prima prova.

Non ci sarà nemmeno la svizzera Michelle Gisin, seconda della Overall, e dunque si apre la grande possibilità per Vlhova di allungare ulteriormente in classifica di Coppa del Mondo. La slovacca è la grande favorita e punta ad ottenere la terza vittoria consecutiva in questo suo eccezionale inizio di stagione (c’è anche il terzo posto all’esordio nel gigante di Soelden).

Una gara che riserva sempre molto sorprese e che è sicuramente molto incerta, nonostante una favorita assoluta come Vlhova. Le padrone di casa dell’Austria cercano una vittoria che manca da troppo tempo, mentre da capire la situazione della Svezia, con la sola Sara Hector che dovrebbe rappresentare il paese scandinavo e con Anna Swenn Larsson ancora out dopo la decisione di mettere in quarantena tutte le svedesi a Levi dopo la positività del capo allenatore.

Capitolo Italia. Il parallelo non è mai stata una specialità troppo amata dalle azzurre, anche se nella passata stagione al Sestriere è arrivato il podio di Marta Bassino, che ha sconfitto proprio Federica Brignone nella finalina. Entrambe sono in cerca di riscatto dopo un weekend in chiaroscuro a Levi e daranno sicuramente battaglia a Vlhova. Ci sarà il ritorno in gara di Sofia Goggia, che è pronta a stupire; mentre l’obiettivo di Nicol Delago, Roberta Melesi, Lara Della Mea e soprattutto Martina Peterlini è quello di superare le qualifiche.

Foto: Valerio Origo