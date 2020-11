Sci alpino: i gigantisti azzurri avranno quattro giorni di allenamento a Livigno

La squadra maschile di gigante continuerà la fase di preparazione per la prossima gara della stagione a Livigno. Gli azzurri che parteciperanno al parallelo di Lech partiranno poi alla volta di Livigno, dove è in programma una quattro giorni di allenamento fino al 30 novembre.

Il gruppo convocato dal direttore tecnico Roberto Lorenzi è composto da: Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Roberto Nani, Hannes Zingerle, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti.

I gigantisti azzurri hanno aperto la stagione a Soelden, dove il miglior risultato è stato il decimo posto di Luca De Aliprandini. Il prossimo appuntamento sarà in Val d’Isere, dove sono in programma due giganti il 5 e 6 dicembre in Val d’Isere.

Foto: LaPresse

