Sci alpino, Federica Brignone sulla quarantena della Svezia: “Dateci regole chiare ed eguali per tutti”

Secondo quanto riportato dall’ANSA, a Levi, in Finlandia, sede della Coppa del Mondo di sci alpino, dove domani e domenica si disputeranno due slalom speciali femminili, non accenna a placarsi la protesta degli atleti per la decisione di mettere in quarantena le otto slalomiste svedesi dopo la positività al Coronavirus di uno dei loro allenatori.

Così Federica Brignone: “Come può capitare che tutti gli atleti di una Nazionale risultati negativi in ben tre test, non possano gareggiare perché un loro allenatore è invece risultato positivo? Perché nel calcio, dove c’è anche contatto fisico tra gli atleti, si può continuare a giocare anche se risultano alcuni casi di positività? Per piacere dateci regole chiare ed eguali per tutti“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il transalpino Alexis Pinturault: “Se basta un solo caso di positività per impedire a tutta una squadra di gareggiare, allora è certo che anche io prima o poi dovrò saltare delle gare“.

Foto: LaPresse